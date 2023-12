Türkiye uluslararası eğitimde ilk 10'da

TAKİP ET

Dünya ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencileri bir araya getirmek üzere düzenlenen “9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu” İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Sempozyumda Türkiye’nin uluslararası eğitimde en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk 10’da olduğu belirtildi.

Türkiye genelindeki uluslararası öğlencilerin bir arada olmasını sağlayan 9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti. “Uluslararası Öğrencilik” ve “Uluslararası Eğitimin” ana tema olarak belirlendiği sempozyuma, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Eski Büyükelçi Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam, öğretim üyeleri ve yaklaşık 500 uluslararası öğlenci katılım gösterdi.

“300 binden fazla uluslararası öğrenci var”

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, yapmış olduğu açılış konuşmasında şu ifadelerde bulundu: “300 binden fazla uluslararası öğrencimiz Türkiye’de en iyi eğitimi alarak, kendilerini en iyi şeklide yetiştirip, geliştirerek, ülkelerine, ülkemize ve dünyaya hizmet edecekler. Dünya büyük bir adaletsizlik içinde. Haklının güçlü olduğu değil de güçlünün haklı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim adil bir dünyaya ihtiyacımız var. Nitekim ülkemizde yetişen öğrencilerimiz bunu gelecekte başaracaklar.“

“Her zaman sizin yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz”

“Siz değerli öğrencilerimiz en güzel şeylere layıksınız” diyerek konuşmasına başlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Türkiye’de okumanın ayrıcalığını hissettirmek istiyoruz. Siz, değerli dostlarımızla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu daima gösteriyoruz. Her zaman sizin yanınızda olduk ve olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin, bütün Türk ve Müslüman devletlerinin birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini ve bizim millet olarak da birbirimize et ve tırnak gibi olmamız gerektiğini biliyoruz” dedi.

Türkiye tercih edilen ülkeler arasında ilk 10’da

Türkiye’nin eğitim standardının özellikle son yirmi yılda artmasıyla birlikte uluslararası öğrenciler tarafından önemli bir tercih merkezi haline geldiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, “Türkiye uluslararası eğitimde tercih edilen ülkeler arasında ilk 10’a girmiş durumda. Son yıllarda ciddi bir atılım yaptı. 2023 yılı rakamlarına göre 300 binden fazla yabancı öğrenci var. Bu da, Türkiye’nin kamu diplomasisi gücü için oldukça önemli bir rakam. Ülkemize gelen öğrenciler gönüllü elçiler olarak mezun olup, kendi ülkelerinde Türkiye’yi temsil etmektedirler. Biz de üniversite olarak Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisine ev sahipliği yapan üniversitelerden biriyiz. Uluslararası eğitime ve öğrenciliğe büyük önem veriyoruz” diye konuştu.

Uluslararası öğrenciliğin aynı zamanca Türk ekonomisi için önemli bir kaynak olduğunu da belirten Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, “Son yapılan bir araştırmaya göre bir uluslararası öğrenci Türk ekonomisine ayda ortalama 700 dolar gibi bir katkıda bulunuyor. Bu da öğrenci sayısıyla çarpıldığında yıllık olarak çok ciddi bir rakama ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlık tüm zamanlarda bir hareketlilik içerisinde olmuştur. Bu hareketliliğin her dönem belli başlı şartları olmuştur. Bir dönem ticaret ve ekonomi için bir dönem de dini ve fikir eksenli insanlar seyahatler etmiştir. Medeniyetler bu etkileşimle kendilerini buldular. Modern zamanda insanın ihtiyaçları da değişti. Dolayısıyla hareketlilik anlamındaki şartlar da tekrardan güncellenmiş oldu. Bu hareketliliğin şu andaki en dinamik taraflarından bir tanesi de uluslararası öğrenci hareketliliğidir. 1990’lı yıllardan itibaren hem ülkemizde hem de dünyada artmaya devam ediyor. Bu hareketlilikle birlikte devletlerin kamu diplomasisi, uluslararası ticaret ve ekonomi anlamında çokça katkı gördüğü, bir beyin transferi şeklinde değerlendirdikleri ve tüm toplumların faydasına olacak işler ürettikleri açıkça karşımızda durmaktadır.”