Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yürüttüğü Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) 2025 sonuçları açıklandı. Araştırmaya 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrenci katıldı. Çalışmada üniversitelerin eğitimden sosyal olanaklara kadar çeşitli alanlardaki performansları incelendi. Kadir Has Üniversitesi de birçok kategoride üst sıralarda yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi, TÜDA 2025 sonuçlarına göre öğrenci memnuniyeti ve deneyimi alanında önemli bir başarı elde etti. Üniversite; Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarına Erişim, İdari Hizmetler, Öğrenme Ortamı, Kurumsal İletişim ve Bilgilendirme, Bilimsel ve Araştırma Destekleri ile Kampüs Güvenliği kategorilerinde Türkiye genelinde ilk 5 üniversite arasında yer aldı.

Araştırma alanında öğrencilere imkan

Kadir Has Üniversitesi, proje tabanlı eğitim modeliyle öğrencilerini araştırma süreçlerine dâhil etti. FabriKHAS, teknopark iş birlikleri ve uluslararası projelerle öğrencilerine bilimsel çalışmalara katılma ve global ağlara erişim imkânı sağladı. Üniversite, akademik kadrosunun yürüttüğü araştırma projeleriyle bilimsel üretimde aktif bir rol oynadı.

İstanbul’da güvenli ve modern kampüs

Üniversite, İstanbul’un merkezindeki konumuna rağmen kampüs güvenliğini sağlamak için modern güvenlik teknolojilerine ve 7/24 denetimlere başvurdu. Öğrenciler, sosyal ve akademik yaşamlarını güvenli bir ortamda sürdürme olanağı buldu.

Birçok alanda ilk 10’da

Kadir Has Üniversitesi, TÜDA 2025 araştırmasında ayrıca Akademik Süreç ve Öğretim Kalitesi, Fiziksel Ortam ve Kampüs Olanakları, Bilgi ve İletişim Sistemleri, Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri, Mezun ve Kariyer Destek Hizmetleri ile Eğitim Teknolojileri ve Yazılım Desteği gibi alanlarda Türkiye’nin en iyi ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı.