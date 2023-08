Türkiye ve Azerbaycan arasında hava trafiğinde iş birliği protokolü

TAKİP ET

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Azerbaycan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı Azeraeronavigation (AZANS) arasında hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik, iş birliği ve hava trafik yönetiminin etkinliğinin artırılması için Bölgesel Hava Seyrüsefer Emniyeti İş Birliği Platformu “SOCEA” oluşturuldu.

İstanbul Havalimanı’nda bugün düzenlenen imza törenine DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, AZANS Hava Trafik Departmanı Direktörü Farhan Guliyev ve ilgililer katıldı. İmza töreninde konuşan Hüseyin Keskin, ’’Tarihin derinliklerine kadar uzanan ve her alanda artarak devam eden iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, bölge ve bütün dünya için örnek teşkil edecek seviyeye ulaşması son derece önemlidir, gurur vericidir. Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projelerini hayata geçirerek Türk havacılığını dünyanın zirvesine taşıyan DHMİ olarak, Azerbaycan’ın başarıdan başarıya koşan müstesna kuruluşu AZANS ile ortak stratejik hedeflere omuz omuza, el ele yürümekten gurur duyuyoruz’’ dedi. Keskin, ‘’Aramızda var olan kardeşlik duygularını, tüm dünyada olağanüstü gelişmelere sahne olan havacılıkta müşahhas adımlarla zirveye taşıma kararlılığındayız. Bugün imza altına aldığımız protokol ile faaliyete başlayacak olan Avrupa ve Asya Ülkeleri için Bölgesel Hava Seyrüsefer Hizmetleri İş Birliği Platformu “SOCEA”, sadece iki ülke havacılığı için değil, küresel havacılık için de önemli bir adım olacaktır. ‘SOCEA’nın başlıca amacı; bölgemizde hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik iş birliği sağlamak ve hava trafik yönetiminin etkinliğini artırmaktır. Bugün, can Azerbaycanımızın göz kamaştırıcı başarılarıyla temayüz eden kardeş kuruluş AZANS ile attığımız tarihi adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Genel Müdür Hüseyin Keskin’in ardından söz alan AZANS Hava Trafik Departmanı Direktörü Farhan Guliyev, "Uçuşların tehlikesizliğini temin edecek bir platform oluşturulması hem iki ülke hem de diğer ülkeler için önemli hamlelerden biridir. Bu platformun oluşturulması esasında ümit ediyorum ki gelecekte çok büyük önemli işler yapılacak" diye konuştu. Konuşmaların ardından her iki ülkenin havacılık temsilcilerini karşılıklı olarak hediyeleşme ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören son buldu.