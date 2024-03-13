Türkiye ve Küba arasında çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik anlaşma imzalandı

Türkiye ile Küba arasında çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik bir anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Küba arasında ilk tur müzakereleri 4-8 Şubat 2002’de, ikinci tur müzakereleri ise 6-9 Haziran 2023 tarihinde yapılan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" bugün imzalandı. Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küba adına Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz tarafından imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor.