Türkiye ve Mısır'ın kültürel ilişkileri zirveye ulaştı

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında açtığı ilk temsilcilikleri arasında bulunan Kahire’deki temsilciliği aracılığıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerle 2010 yılından itibaren Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel ilişkilere ivme kazandırmaya devam ediyor.

İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi atamasıyla Türkiye ve Mısır’ın diplomatik ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığı döneme kadar Kahire Yunus Emre Enstitüsü, 13 yıl boyunca ara vermeksizin Türk kültürünü ve Türkçeyi tanıtmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye’nin cazip konumu, turizm potansiyeli ve kültürel zenginliği gibi unsurlar başta olmak üzere Mısır’da Türkiye’ye, Türk kültürüne ve Türkçeye yoğun ilgi gösteriliyor. Her dönem Türkçe kurs kayıtlarının başladığı tarihlerde Enstitünün önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Bir yılda 25 bine yakın Mısırlı Türkçe kursuna kayıt yaptırdı

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde sadece 2022 yılında yüz yüze ve dijital ortamda gerçekleştirilen Türkçe kurslarına 25 bine yakın Mısırlı kayıt yaptırdı. Bu sayının bu yıl daha da artması bekleniyor. Enstitünün gerçekleştirdiği atılımlar neticesinde her yıl Mısır’da Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı katlanarak artıyor. Enstitü, kuruluşundan günümüze kadar Mısır’daki çok sayıda saygın üniversitenin Türkçe ve Türkoloji bölümleriyle koordinasyon içerisinde çalışarak Türkçe eğitimi veren yerel kurum ve kuruluşlarla olan iş birliği ağını genişletiyor.

Türk kültürü geniş bir yelpazede tanıtılıyor

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, geleneksel Türk el sanatlarından geleneksel Türk okçuluğuna Türk sinemasından Türk müziğine kadar geniş bir yelpazede Türk kültürünü çok sayıda Mısırlı ile buluşturuyor. Enstitü, Türkçe öğrenen kursiyerlere yönelik düzenlediği “Kariyer Dili Türkçe” başta olmak üzere birbirinden özel etkinliklerle Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor.

“Türkçe ve Türk kültürüyle Mısır’da gönülleri bir araya getiriyoruz”

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz yaptığı açıklamada, "2010 yılından itibaren Türkiye’yi ve Türkiye’nin eşsiz kültürel değerlerini geniş kitlelere tanıtmak, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde kültürel bir köprü olmak gayesiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetle Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım’ şiarından hareketle Türkçe ve Türk kültürüyle Mısır’da gönülleri bir araya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koordinatör Boyraz, "Türk kültürünün zenginliklerini Mısır’da gözler önüne serdiğimiz çeşitli faaliyetlerle Mısır’da Türkçenin ve Türk kültürünün cazip hâle gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Görme engeline rağmen Türkçe öğrenmek isteyen kursiyerimizden izlediği bir Türk dizisinden etkilenerek sanat kurslarımıza katılan kursiyerimize kadar çok sayıda farklı sebeple Türk kültürüne ve Türkçeye gösterilen bu teveccüh için teşekkür ediyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan günümüze kadar aralıksız bir şekilde gerçekleştirdiği Türkçe öğretimi faaliyetleri ve kültürel etkinlikler aracılığıyla Mısır’da Türk kültürünün etki alanının genişletilmesinin yanı sıra Türkiye ile Mısır arasında kültürel etkileşim zemininin oluşturulduğu çok sayıda proje hayata geçirilmeye devam edecek.