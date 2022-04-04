Türkiye Voleybol Federasyonu, Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Reşat Yazıcıoğulları'nı getirdi

Türkiye Voleybol Federasyonu Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Reşat Yazıcıoğulları’nın getirildiğini açıkladı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Reşat Yazıcıoğulları, Türk voleybolu için büyük hizmetlerde ve emeklerde bulunmuş önemli bir isim. Türk voleybolunda elde ettikleri başarılar ile bizleri her zaman gururlandırdı. Bu gururu da yeni görevi Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü’nde de devam ettireceğine canıgönülden inanıyorum. Reşat hocamıza ailemize tekrar hoş geldin diyor, Türk voleybol camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Reşat Yazıcıoğulları: "Yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak istiyoruz"

Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlük görevine getirilen Reşat Yazıcıoğulları ise, “Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ’a ve Yönetim kuruluna göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Voleybolun tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek Türk voleyboluna yeni oyuncular kazandırmayı, altyapı milli takımlarımızla katıldığımız her turnuvada, yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak istiyoruz” dedi.