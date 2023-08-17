Türkiye Voleybol Federasyonu'na Kiğılı desteği sürecek

Voleybolu desteklemekten dolayı gurur duyduklarını belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem, “ Türk voleybolunun dünya arenasında şampiyonluk kürsüsüne çıkması, her iki takımımızın da aldığı şampiyonluklardan dolayı çok mutluyuz. Hem Filenin Sultanları hem de Filenin Efeleri başarılarıyla Türk milletine sonsuz bir mutluluk yaşatırken, gençlerimizin önüne de yepyeni bir vizyon koydu” dedi.

FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak dünya sıralamasında ilk basamağa oturan Filenin Sultanları’nın ardından, CEV Avrupa Altın Ligi ve Challenger Kupası’nda şampiyon olarak, Milletler Ligi’ne yükselmeye hak kazanan ‘Filenin Efeleri’ A Milli Erkek Voleybol Takımı tüm Türkiye’yi olduğu gibi her iki takıma 2020’den bu yana resmi giyim sponsoru olan Kiğılı’da büyük coşku oluşturdu.

Kiğılı kıyafetleriyle poz verdiler

A Milli Kadın Voleybol Takımından Hande Baladın, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Milli Takım Menajeri Pelin Çelik ve Kadın Milli Takım Antrenörü Daniele Santarelli ile Filenin Efeleri’nin başarılı isimleri Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, başantrenör Alberto Giuliani ve Menajer Onat Kurt, moda fotoğrafçılığının ünlü ismi Tamer Yılmaz’a, resmi giyim sponsoru Kiğılı’nın kendileri için hazırladığı özel kıyafetlerle poz verdi. Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri ile yapılan geleneksel fotoğraf çekimi, bu yıl kazanılan şampiyonlukların etkisiyle daha anlamlı hale geldi.

“Voleybolumuzu desteklemekten dolayı gururluyuz”

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Hilal Suerdem, “Türk voleybolunun dünya arenasında şampiyonluk kürsüsüne çıkması, her iki takımımızın da aldığı şampiyonluklardan dolayı çok mutluyuz. Hem Filenin Sultanları hem de Filenin Efeleri başarılarıyla Türk milletine sonsuz bir mutluluk yaşatırken, gençlerimizin önüne de yepyeni bir vizyon koydu. Başta Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere teknik ekipleri ve birbirinden başarılı voleybolcularımızı can-ı yürekten kutluyoruz’’ dedi.

Suerdem ayrıca, Filenin Sultanları’na ve Filenin Efeleri’ne 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda başarılar diledi.