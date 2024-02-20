Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı Yalova'da yaşanıyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası heyecanı devam ediyor. ’TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek’ sloganıyla düzenlenen şampiyonada 4 bin sporcu ter döküyor.

Çınarcık Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 16 Şubat Cuma günü başlayan Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona 28 Şubat’ta sona erecek. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonada Filistin konusunda oldukça duyarlı olduklarını belirterek, “Zulüm ortadan kalksın, insanlar, çocuklar ölmesin. Huzurlu ve mutlu bir dünya olsun. Türk milleti olarak, devlet olarak biz zaten bunun öncülüğünü yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu mücadele dünyada veriliyor. Bu yıl da biliyorsunuz Filistin’de şu ana kadar 30 bine yakın insan şehit edildi. Bunların 10 binden fazlası çocuk ve bugün burada, müsabakalarımızın bu bölümü Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası. Burada vurgu yapacağız” ifadelerini kullandı.

2024 yılının ilk gününde İstanbul Galata Köprüsü’nde düzenlen ’Nehirden Denize Özgür Filistin’ eylemine de destek verdiklerini hatırlatan Akyüz, “Bu eylemler devam ediyor. Biz diliyoruz ki inşallah Filistin bu yıl kurtulur. Yaşasın Türkiye, yaşasın Filistin” dedi.

Wushu’nun önemine de değinen Akyüz, “Bu şampiyonaya yaklaşık 4 bin sporcu katılacak. Büyük bir şampiyona. Wushu Kung Fu sporu dünyanın en güzel, faydalı sporu. En çok sevilen, en çok yapılan, 5 bin yıllık bir tarihi olan bir spor. Bizim sporcularımız aynı zamanda çok duyarlı. Çünkü wushu; bedensel, zihinsel, ruhsal gelişimi en iyi sağlayan spor. En iyi ruha, zihne, akla sahip olan sporcular, insanlar burada” diye konuştu.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Mustafa Meral, müsabakalarda yaklaşık 40 hakemin görev yaptığını belirtti.

Federasyon başkanına şampiyona için teşekkür eden Meral, sporcuların adaletli şekilde turnuvadan ayrılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.