Türkiye'ye destek amacıyla Haydar Aliyev Merkezi'ne Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

Azerbaycan’ın en önemli sembollerinden biri haline gelen Haydar Aliyev Merkezi’ne Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Azerbaycan’dan Türkiye’ye anlamlı bir destek daha geldi. Azerbaycan’ın en önemli sembollerinden biri haline gelen başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi’ne Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Dün ise İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Tel Aviv Belediyesi binasına Türk bayrağı silüeti yansıtılmıştı.