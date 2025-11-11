Türkiye'ye eğitim için geldi, her gün 3 saat uykuyla azmederek 8 ayda hafız oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencisi Sudanlı Asma Yousif Osman Ali, Tıp Fakültesi’nde eğitimini sürdürürken boş zamanlarını da hafız olmak için değerlendirdi. Normalde 1 buçuk yılda tamamlanan hafızlık eğitimi 8 ayda bitiren Ali, kısa bir sürede hafız oldu.

Bilecik İl Müftülüğü’ne bağlı Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda yetişkinlere yönelik açılan hafızlık programına katılan 2. sınıf tıp öğrencisi Asma Yousif Osman Ali, "Bir daha böyle bir fırsat bulamam" diyerek hafızlık eğitimine başladı. Azmi ve disipliniyle dikkat çeken Asma, 8 ayda Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezberleyerek hafız olurken, "Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Geçen sene burada dil okudum, bu sene buraya geldim. Burada tıp fakültesini kazandım, 8 aydır hafızlığımı bitirdim. Yani ben istedim, o yüzden öyle oldu. Ailem zaten burada değil, kimse bana zorluk vermedi. Kendim istedim, Allah bana nasip etti. Tıp ile beraber hafızlık eğitimi çok zor oldu, ama belki bu başarı, ben istediğim için. Elhamdülillah başardım. Ailem uzak olduğu halde yaptım, elhamdülillah. Hem de hocalarımız ve müftülüğün hepsi bana yardım etti, beni bırakmadı hiç. Ama çok zor yaptım, yani gece uyumuyorum. Yeri geliyor günde 3 saat uyuyorum, 4 saat uyuyorum. Bazen ara vermiyorum, teneffüs yapmıyorum. Hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum çünkü tıp fakültesinde de biraz ilerlersem zor olacak. O yüzden istedim, ikisi birden. O yüzden bitirmek istedim. Allah nasip etti" dedi.

"Her öğrenci sekiz ayda bitirmiyor, keşke bitirseler"

Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursu Hafız Hocası Kader Kayacan, 3 yıldır görev yaptığını ve yetişkin hafızlık sınıfı açtıklarını belirterek, "Asma Yousif Osman Ali adı, ama biz ona Esma diyoruz. Esma o zamandan beri kayıtlı öğrencimiz. Kendisi zaten iki yıldır Türkiye’de yaşıyor. Geldiğinde de ilk bir yıl hazırlık eğitimi aldı Türkçe üzerine, dil zorunluluğu olduğu için. Bu sene de dönemin başında tıp eğitimine başladı. Hafızlık normalde, ortalama bir öğrenciyi baz aldığımızda, en az 1 buçuk seneden başlayarak, duruma göre 2-3 sene ortalama bulur. Ama Esma hem Arapçayı mana olarak bildiği için ve gerçekten bu yola kendi isteği ile gönüllü bir şekilde başladığı için Ocak ayından beri bir fiil dersini vererek 8 ay gibi kısa bir sürede ezberini tamamladı. Takdir edilecek bir başarı. Rabbim tüm öğrencilerimizin bu şekilde yollarını açık etsin. Normal fenni ilimlerin yanında dini ilimleri de tercih ederek bu yolda da Allah’ın istediği bir şekilde, güzel bir kul olarak bu yoldan çıkmalarını nasip etsin" dedi.