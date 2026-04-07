Türkiye'ye örnek dijital sağlık uygulaması

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Ataş ile Endüstri Mühendisi Büşra Ataş tarafından geliştirilen EndoC (Endocrine Calculator), çocuk sağlığı alanında çalışan hekimlerin günlük poliklinik pratiğine önemli bir kolaylık sunuyor. Geliştirilen dijital platform, sağlıkta dijital dönüşümün önemli örneklerinden biri olarak öne çıkarken, Balıkesir Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini ve topluma katkı vizyonunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

www.endoc.com.tr adresi üzerinden erişilebilen platform, özellikle pediatrik endokrinoloji alanında ihtiyaç duyulan tıbbi ve medikal hesaplamaların hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirildi. EndoC sayesinde, çocuk hastalara yönelik değerlendirmelerde zaman kaybına neden olan hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ali Ataş, geliştirdikleri platformun yalnızca bir hesaplama aracı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"EndoC ile amacımız, hekimlerin günlük pratikte sıkça ihtiyaç duyduğu ancak zaman alan hesaplamaları saniyeler içinde, hatasız ve standart bir şekilde gerçekleştirebilecekleri bir sistem sunmaktı. Özellikle yoğun poliklinik ortamında zamanın ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz çözüm, hekimlerin iş yükünü hafifletirken, klinik karar süreçlerinde de önemli bir destek sağlıyor. Bununla birlikte, dijitalleşmenin sağlık hizmetlerinde yalnızca hız değil, aynı zamanda güvenilirlik ve standartizasyon getirdiğine inanıyoruz. EndoC, pediatrik endokrinoloji alanına özgü hesaplamaları bilimsel veriler ışığında sunarak hem genç hekimler hem de deneyimli uzmanlar için pratik bir rehber niteliği taşıyor. En önemlisi ise, hekimlerin kazandığı bu zamanın doğrudan hastaya yansımasıdır. Daha fazla iletişim, daha dikkatli değerlendirme ve daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."