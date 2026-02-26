Türkiye'ye sokulmak istenen 11 kilo 180 gram kokain ve 5 kilo altın sınırda yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmeye çalışan çiçek yüklü tırda kabin kısmına gizlenen 1 milyon 432 bin euro değerinde 11 kilo 180 gram kokain ve 5 kilo 200 gram altın külçesi ele geçirildi.

Bulgaristan’dan çıkış yapmak üzere Kapitan Andreevo gümrük noktasına gelen tırın sürücüsü, Hollanda’dan yüklediği çiçekleri Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye taşıdığını beyan etti. Belge kontrolü ve elektronik aks yükü tartımı yapan gümrük memurları, aracı kapsamlı incelemeye aldı. X-ray cihazı ile yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine arama derinleştirildi. Kontrol sürecine bir gümrük köpeği de katıldı.

Sürücü kabininde yapılan fiziki aramada, beyaz toz halinde madde içeren 10 sıkıştırılmış paket bulundu. Yapılan uyuşturucu testinde maddenin kokain olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 11kilo 80 kilogram olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon euro olduğu açıklandı.

Gümrük memurları tarafından sürücünün üzerinde yapılan kişisel aramada ise ceket ceplerinde erimiş sarı metalden yapılmış 4 kalıp içeren 3 paket ele geçirildi. Uzman incelemesinde toplam 5 bin 199,07 gram ağırlığındaki kalıpların altın olduğu ve değerinin 432 bin euro olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu madde, altın külçeler, sürücü ve suçta kullanılan araca el konuldu. Soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından başlatıldı. Uyuşturucu Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kontrolü Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı iki kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı.