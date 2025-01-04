Türkiye'ye sokulmak istenen 21 kilo 800 gram esrar gümrüğe takıldı

Bulgaristan’da aracın zulasına koyarak Türkiye’ye getirmeye çalıştığı 21,8 kilogram esrar gümrüğe takıldı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Kapitan Andreevo sınır kapısına, Bulgaristan’dan Türkiye’ye tek başına seyahat eden bir Bulgar vatandaşının kullandığı kamyonet, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Yapılan kontrollerde kargo odasının zeminine ilave olarak yerleştirilen metal plakanın sökülmesinin ardından kamyonetin fabrika boşluklarında 38 paket saklandığı tespit edildi. Yapılan testi esrar olduğu belirlenen 21 kilo 800 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.