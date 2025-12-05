Türkiye'ye sokulmak istenen 22 kilo 560 esrar sınırda yakalandı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na gelmeye çalışan bir araçta 22 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan plakalı araç, Türkiye’ye tek başına seyahat eden bir Bulgar vatandaşının yönetiminde kontrol noktasına ulaştı. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda yapılan detaylı aramada, "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" biriminde görevli gümrük memurları aracı kapsamlı bir incelemeye aldı.

Aracın arka koltukların altı, ön koltuk halılarının altı ve gösterge paneline gizlenmiş toplam 79 adet vakumlu paket bulundu. Paketlerin içinde yeşil yapraklı madde tespit edildi. Sahada yapılan hızlı test, maddenin esrar olduğunu gösterdi.

Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 22 kilo 560 gram olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma, Haskovo Bölge Savcılığı’nın gözetiminde bir soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından başlatıldı.