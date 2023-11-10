Türkiye yerli ilaçla da dünyada söz sahibi oluyor

Özün Ecza depolarının sahibi Emre Öztüzün, Türkiye’de ilaç, medikal ve takviye edici gıda maddeleri alanında da yerli malı ürünlerin ön plana çıktığını söyledi. Ankara ve Antalya’da yeni ecza depoları açmaya hazırlanan Özün Ecza, açılış öncesi çalışanları için düzenlediği yemekle moral depoladı.

Pek çok alanda yerli ve milli üretim hamlesi başlatan Türkiye’de ilaç, medikal ve takviye edici gıda maddeleri alanında Türk Malı ürünler ön plana çıkmaya başladı. Önümüzdeki günlerde Ankara ve Antalya’ya 2 ayrı ilaç deposu açmaya hazırlanan Özünteks Yönetim Kurulu Başkanı ve Özünteks İlaç Itriyat Medikal Ticaret Limited Şirketi’nin kurucusu Emre Öztüzün, çalışanları ile bir araya geldiği yemekte Türkiye’nin ilaç, tıbbi medikal ve destekleyici sağlık ürünleri alanlarında son yıllarda ciddi manada mesafe aldığını söyledi.

Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların önemli bir kısmının muadilinin artık Türk firmalar tarafından da üretildiğini ifade eden Öztüzün, bu sayede ilaç ile takviye gıda maddeleri alanlarındaki dış ticaret dengesinin Türkiye lehine dönmeye başladığını belirtti.

Türk firmalarının, hem iç piyasaya ürün verdiğini hem de ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Öztüzün, Türk bilim insanlarınca geliştirilen ilaçların da dünyada öncelikle talep edilenler arasında yer aldığını ifade etti.

Yerli ilaç üretiminin sadece dış ticaret dengesi açısından önemli olmadığına işaret eden Öztüzün, “Özellikle ölümcül hastalıklarda ilaç tedariki çok önemli. İhraç ürünlerin ülkeye gelişinde zaman zaman gecikme yaşanıyor. O nedenle yerli ilaçlara ulaşmak daha kolay. Burada yerli ve milli ilaçların önemi daha da iyi anlaşılıyor” dedi.

Öztüzün, yerli ilaç ve destekleyici takviye ürünlerin öneminin pandemi sürecinde daha da net gördüklerinin altını çizerek, "Covid-19 ile mücadele için kullanılan ilaçlar yanında vitamin ve diğer takviye ürünlerin de önemi bu süreçte daha iyi anlaşıldı.” diye konuştu. Öztüzün, "Kanuni Sultan Süleyman’ın Halk içinde Muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözün hatırlatarak, O nedenle bizim şirket olarak sloganımız, özünde sağlık var. Bu slogan aynı zamanda misyonumuz ve genel çalışma prensibimiz” ifadelerini kullandı.

Firma bünyesindeki Özün Ecza Deposu ile Türkiye’nin pek çok noktasına ilaç ve Itriyat ürünler gönderdiklerini anlatan Öztüzün,“Türkiye’nin ilaç, ıtriyat ve tıbbi araç gereçler konusunda son yıllardaki gelişimini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Ülkemizdeki doktorlar da Türk bilim insanlarınca geliştirilen ilaçlara daha fazla yöneliyorlar. Firma olarak destekleyici gıda takviyesi ürün imalatında da faaliyet gösteriyoruz. Şimdilik 18 farklı takviye gıda üretimi gerçekleştiriyoruz. Ar-ge ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız bu alanda yakın gelecekte ihracat gerçekleştirmek.” diye konuştu.

Firma çalışanları yemekte moral buldu

Özünteks firması, bünyesinde bulunan Özün Ecza deposunun açılışlarını gerçekleştireceği yeni depoları için çalışanları ile birlikte moral ve motivasyon kutlaması gerçekleştirdi. Firma tarafından Podyum Park’ta düzenlenen yemeğe başta yöneticiler olmak üzere firma çalışanları katıldı. Yemekte firma yetkilileri ve çalışanlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.