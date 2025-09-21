Türkiye-Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında komutanlar bir araya geldi

Yunanistan 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Stavros Papastathopoulos, Türkiye 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ı ziyaret etti.

Yunanistan 1’inci Ordu Komutanı Korgeneral Papastathopoulos, Türkiye ile Yunanistan arasında yürütülen Güven Artırıcı Önlemler çerçevesinde, Türkiye 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ersay ile bir araya geldi.

