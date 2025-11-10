Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli sahada hayat buluyor

. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)" öğretim materyalleri, Cumartesi Atölyeleri kapsamında öğretmenlere tanıtıldı. Atölyelerde öğretmenler, yeni modelin felsefesini yansıtan materyalleri birebir deneyimledi, sınıf içi uygulamalar ve öğrenme yöntemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Cağaloğlu Hüsameddin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu hafta sonu anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM)" öğretim materyalleri, Cumartesi Atölyeleri kapsamında öğretmenlere tanıtıldı. Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, eğitim yöneticileri, alan uzmanları ve farklı branşlardan çok sayıda öğretmen katıldı. Atölyelerde öğretmenler, yeni modelin felsefesini yansıtan materyalleri birebir deneyimledi, sınıf içi uygulamalar ve öğrenme yöntemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Modelin ruhu, köklerden geleceğe uzanan bir anlayış

Cumartesi Atölyeleri, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen, yenilikçi materyalleri tanıtan ve uygulamalı öğrenme deneyimleri sunan özel bir platform olarak dikkat çekiyor.

Yeni modelin ders içerikleri, Türk-İslam düşüncesinden, kültürel mirastan ve pedagojiden beslenen bir yapı üzerine kuruldu. Program kapsamında tanıtılan materyaller, disiplinler arası bağlantıları güçlendiren, öğrencilerin sorgulama, üretme ve değer inşası becerilerini geliştirmeyi hedefleyen modüller içeriyor.

Atölyelerde yeni öğrenme kültürü

Öğretmenler, farklı branşlara yönelik geliştirilen TYMM materyalleriyle, öğrencilerin etkileşimli öğrenme ortamlarında aktif rol alabilecekleri yeni yöntemleri deneyimledi.

Katılımcılar, modelin özellikle "yaşamla bağlantılı öğrenme" yaklaşımı sayesinde, öğrencilerin derin öğrenme ve anlam kurma becerilerini güçlendireceğini ifade etti. Program, öğretmenlerin öneri ve katkılarını paylaşmasının ardından, atölye alanlarında yapılan uygulama gezisiyle sona erdi.

Yeni modelin öncü kenti İstanbul

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin il genelinde en yaygın ve etkili biçimde uygulanabilmesi amacıyla Cumartesi Atölyeleri, öğretmen akademileri ve saha destek programlarını yıl boyunca sürdürecek. Yeni modelde, Türkiye’nin eğitim yolculuğunda İstanbul’u model geliştiren, deneyim üreten ve dönüşümü yöneten şehir konumunda güçlendirmek amaçlandı.

"Her öğretmen öncü bir rehber, her sınıf bir atölyedir"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yeni bir eğitim paradigması olduğunu vurgulayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, kökleri medeniyetimize dayanan bir eğitim anlayışının sahadaki karşılığıdır. Bu modelle, öğrencilerimizi değer, estetik, erdemli ve yetkin olma bilinciyle yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bugün burada tanıttığımız materyaller, öğretmenlerimizin bu vizyonu sınıf ortamında yaşatabilmeleri için geliştirildi. İstanbul, her zaman olduğu gibi bu değişimin öncüsü olacak. Her öğretmenimiz öncü bir rehber, her sınıfımız bir öğrenme atölyesidir. Eğitimin kalbi, öğretmenlerin ürettiği yenilikte atıyor" dedi.