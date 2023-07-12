Türkiye Yüzyılı temalı 15 Temmuz treni Ankara'dan yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferine çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’ni Ankara Hızlı Tren Garı’ndan uğurlayacak.

Ankara-İstanbul-Konya hatlarında hizmet veren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bu yıl “Türkiye Yüzyılı kahramanları” temasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 5’inci kez giydirildi. Ankara’dan yola çıkarak İstanbul ve Konya arasında iki ay boyunca hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak.

"15 Temmuz Demokrasi Trenimizin yolu açık olsun"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin ilk seferine uğurlanacağı törene katılacak olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Trenimizin yolu açık olsun. Rabbim aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın” dedi.