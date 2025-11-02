Türklerin acıları kitaba konu oldu

Kuşlukta Yazarlar Topluluğu tarafından 24 yazarın kaleme aldığı ’Türklerin Acıları’ isimli kitap geçmişte Türklerin yaşadığı zorlukları anlatıyor.

Kuşlukta Yazarlar Topluluğu tarafından 24 yazarın kaleme aldığı ’Türklerin Acıları’ isimli kitap Türk Ocağı Genel Merkezi’nde düzenlenen panelle kamuoyuna tanıtıldı. Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz, Prof. Dr. Ali Çayköylü, Dr. Hayati Bice ve Dr. İbrahim Atabey, düzenlenen panelde kitabın hazırlanma süreci ve içeriği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kitabın yazarlarından Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz, Türklere karşı yapılan katliamı gün yüzüne çıkartmak amacıyla yazdıklarını belirterek, "Bu kitabı Kuşlukta Yazarlar Topluluğu olarak ortak bir proje olarak hayata geçirdik. Türklere karşı yapılan katliamlar, sürgünler, olaylar dünyada aslında çok yankı buldurulmayan, bulunmayan demiyorum, buldurulmayan konulardan bir tanesi" dedi.

"Biz bu eksikliği çocuklarımızın öğrenmesi açısından hayata geçirmek istedik"

Çocukların ve gençlerin geçmişte yaşananları öğrenmelerini istediğini anlatan Yavuz, "Belki Türk milletinin mütevazı olması, acılarıyla başkalarını meşgul etmemesi veya büyük bir imparatorluğun mensubu olarak kendisini acındıracak bir durumda göstermek istememesinden de kaynaklanmış olabilir. Ama bu bir eksiklikti. Biz bu eksikliği çocuklarımızın öğrenmesi açısından hayata geçirmek istedik ve çok yazarlı bir kitap hazırladık" ifadelerini kullandı.

"Eldeki verileri topladığınız zaman çok büyük soykırımlarla karşı karşıya kalındığını görebiliyoruz"

Bu kitabın uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını dile getiren Yavuz, "Tabi bu kitap her şeyi karşılıyor mu derseniz hayır. Çünkü dünya tarihine baktığınız zaman aslında yabancı tarihçilerin söylediği dünyada en fazla soykırıma, zulme uğramış olan millet Türkler. Ama bu dile getirilmediği için, yazılmadığı için ya da bazı büyük devletler kendi arşivlerini bilerek açmadıkları için bunlar gizli kalan bilgiler olarak ortaya çıkmıyor. Ama eldeki verileri bile zaten topladığınız zaman çok büyük soykırımlarla karşı karşıya kalındığını görebiliyoruz. Biz bu kitapta aslında çok büyük tarihi olayların rakamların içine, bilgilerin içine boğulmadan ama gerçekleri görmeleri açısından ve ilgi duymaları açısından herkese hitap edecek bir kitap olması amacıyla yazdık" şeklinde konuştu.

"Bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum"

Kitabın başka ciltlerini de yazacaklarını aktaran Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

"İçindeki her şey gerçek tarihi bilgi ve bunu da duygularla, olaylarla, anekdotlarla besleyerek kısa yazılar halinde ortaya çıkarttık. İnşallah bunun ikincisi, üçüncüsü de ortaya çıkacaktır. Çünkü içindeki yazılar sadece bu acıların çok az bir kısmını bölüm olarak ifade ediyor. Arkası da inşallah gelecek. İnşallah bunlar okunduktan sonra bu acıların bir daha yaşanmamasını da temenni ediyorum milletimizin adına."

"Bu acıları bilelim ki aynı acılar tekrar yaşanmasın"

Araştırmacı Yazar Dr. Hayati Bice ise, kitabın 24 yazarla ortaya çıktığını söyleyerek, "Kitabımız iki yıllık bir ön çalışmayla hazırlandı ve Türk coğrafyasında değişik Türk boylarının değişik yerlerde yaşadığı acıları, sürgünleri ve kıyımları dile getiren bir çalışma oldu. Kitabımız tabii ki Türklerin yaşadığı tüm acıları içermiyor. Çünkü o kadar değişik coğrafya var, o kadar değişik olaylar yaşanmış ki onları artık ikinci bir cilt olarak yayınlama kararı verdik. Türklerin acılarını şundan dolayı gündeme getiriyoruz; bu acıları bilelim ki aynı acılar tekrar yaşanmasın" diye konuştu.

Kitaptan elde edilecek gelirle üniversite öğrencilerine burs verilecek.