Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 669'uncu yılı kutlandı

Çanakkale’de, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ile Gelibolu’nun fethinin 669’uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişinin ve Gelibolu’nun fethinin 669’uncu yıldönümü ve Gazi Süleyman Paşa’yı anma programı için Gelibolu’nun Karainebeyli köyündeki Ece Bey’in kabrinde tören düzenlendi. 1354 yılında Gelibolu’nun fethinde Gazi Süleyman Paşa’nın emrinde olan ve Eceabat ile Gelibolu’nun fethinde etkin bir rol oynayan Ece Bey’in kabrindeki anma programına Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Zafer Mete, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ece Bey ve şehitler için Mevlid-i Şerif okunması ile başlayan programda, Ece Bey’in mezarına çiçek bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek, dualar edildi. Programda Ece Bey’in biyografisi ve tarihteki önemini anlatan konuşmanın ardından Gelibolu Ecebey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cemre Dayı bir şiir okudu. Anma töreni Gelibolu mehteran takımının gösterisiyle son buldu.