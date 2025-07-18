Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuyla mücadele verdik'

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuyla kurulduğumuz günden bugüne kadar hep mücadele verdik" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Muharrem ayı ve Kerbela’yı anmak için İmam Hüseyin Cemevi’nde aşure dağıttı. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir konuşmasında, 2 evladını teröre şehit verdiği belirterek devlet aklıyla çıkılan yolda provokasyon yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuyla mücadele verdik"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, "Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, kardeşliği için hep mücadele verdik, yılmadık. 2 yıl önce vakfımıza birtakım meczuplar tarafından saldırı oldu. Öldürmeye çalıştılar beni. Bu devletin adaleti cezasını verdi şu anda cezaevinde yatıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir desturuyla kurulduğumuz günden bugüne kadar hep mücadele verdik. Hep devletimizin birliği, bütünlüğü için açıklamalar yaptık. Hep kardeşlikten tarafa dem vurduk. Ben şehit yakınıyım. 2 evladımı teröre şehit verdim. Ülkemiz bir devlet aklıyla yola çıktı. Bunu provoke edip de kardeşlerimizi birbirlerine kırdırmayalım" diye konuştu.