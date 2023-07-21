Türkoğlu şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor.

Türkoğlu şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu şehit ailelerini ziyaretlerine devam ediyor.

İl Müdürü Türkoğlu, İstanbul’da 1976 yılında şehit düşen Hasan Bayır’ın ailesini ziyaret etti. Ailenin hatırını soran İl Müdürü Türkoğlu, "Şehidimizin babası Osman Amcamızın elini öptük hatırını sorduk. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun" dedi.