Türküler Ender Balkır'dan

Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen konsere, ünlü sanatçı Ender Balkır konuk oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri, Şef Kemal Kamalı yönetti. Konserin birinci bölümünde Türk Sanat Müziği ses ve saz sanatçıları tarafından farklı yörelere ait türküler seslendirildi. Keyifli geçen konserin ikinci bölümünde ise anla sanatçı Ender Balkır sahne aldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, yaklaşık 2 saat boyunca Bursalılar türkü dolu bir akşam yaşadı. Gecenin sonunda tüm sanatçılar ayakta alkışlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından konuk sanatçı Ender Balkır ve Şef Kemal Kamalı’ya günün anısına çiçek takdim edildi.