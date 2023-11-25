Türkyılmaz 'geleceğimizin mirası tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım'

Türkyılmaz adaylığını açıkladığında; halkın sesini dinlemenin, akil insanların sözlerine kıymet vermenin ve kalbi kırık birisi varsa onların gönlünü almanın Silivri’de kazanmanın altın kuralları olduğuna vurgu yapmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda Kavaklı Belediyesi’nde de aktif olarak yönetim görevlerinde bulunan Hasan Türkyılmaz’ın 10 yılı aşkın süredir Çatalcaspor’da Sportif Direktörlük görevini sürdürdüğünü de eklemeliyiz. Bu süreler boyunca, yönetim ve liderlik kabiliyeti, insan ilişkilerindeki yapıcı tutumu ve organizasyon içerisindeki sorun çözme becerileri ile ön planda yer aldı. Hem Silivri’de hem de Çatalca’da halkla birlikte, her bir bireyle diyalog kurabilen, ikili ilişkileri ve yerel çevrelerde saygınlığı yüksek seviyede olan Türkyılmaz; aday adaylığı açıklamasından sonra geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimizin gününü kutlayarak, bana göre Silivri’de kazanmaya dair açıkladığı kurallara bağlılığını ve bu yönde çalışmalarını yürüteceğini göstermiş oldu.