Türkyılmaz: Silivri için hazırız, kararlıyız

AK Parti Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Türkyılmaz, hafta sonu tamamlanan temayül yoklaması ve talip olduğu görev sürecine yönelik kısa bir değerlendirme paylaştı.

TÜRKYILMAZ: CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A; SİLİVRİ İLÇEMİZİ TEMSİLEN BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLARAK İSMİM İLETİLMİŞTİR

Türkyılmaz'ın açıklaması aynen şu şekilde: “AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızca yapılan 2024 Yerel Seçimleri için Belediye Başkan Aday Adayları Temayül Yoklamasında; siz değerli yol arkadaşlarımız ve hemşerilerimizin destekleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a; Silivri ilçemizi temsilen Belediye Başkan Aday Adayı olarak ismim iletilmiştir.

“BENİ ONURLANDIRAN VE GURURLANDIRAN BİR TABLO OLMUŞTUR”

AK Parti Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Hasan Türkyılmaz olarak; isimlerin, kişilerin veya bireylerin değil, hep birlikte bir arada omuz omuza Silivri'mizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak en büyük amacımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ismimin aday adayı olarak ulaşması bile sizlerin desteği ve güveni sayesinde gerçekleşmiş, sizlerin sayesinde beni onurlandıran ve gururlandıran bir tablo olmuştur.

“SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ VE SAYGILARIMI SUNARIM”

Bu yüzden Silivri Belediye Başkanı Aday Adaylığı süresince bana destek olan tüm hemşerilerime, dava arkadaşlarıma, Yönetim Kurulumuza, Gençlik Kollarımız ve Kadın Kollarımıza, Mahalle Başkanlarımıza,Meclis Üyelerimize,Sivil Toplum Kuruluşları ve Derneklerimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

31 Mart 2024 gününe kadar Hasan Türkyılmaz ismiyle değil, siz kıymetli yol arkadaşlarımız ve hemşerilerimizle birlikte bu süreci bir arada, birlikte yürüteceğiz. Desteğini ileten, mesajlarla mektuplarla bizlerle iletişime geçen tüm vatandaşlarımıza, temayül yoklamasına benim için desteklerini sunan tüm AK Partili dava arkadaşlarıma ve desteklerini her an hissedebildiğim tüm Silivrili hemşerilerime tekrar tekrar sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

“SİLİVRİ İÇİN HAZIRIZ, KARARLIYIZ”

Silivri'mizi Türkiye Yüzyılı idealleri ve Gönül Belediyeciliğini daha ileriye taşımaya ve yeni, güçlü, sağlam ve birlik-beraberlik içerisinde bir Silivri için hazırız, kararlıyız.”