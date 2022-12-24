Turnuvalara katılabilmek için destek bekliyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hatip Ösme, ülke genelinde yapılan kort tenisi turnuvalarına katılabilmek için destek bekliyor.

Yaklaşık 7 yıldır kort tenisi sporuyla uğraştığını belirten Hatip Ösme, ilçede yapılan turnuvalarda 2 kez birinci olduğu söyledi. Ösme;" Geçen yıllarda Bozüyük Belediyesi’nin düzenlediği turnuvalarda 2 kere birinciliğe sahip oldum. Daha yüksek bir yerlerde yarışmak her zaman hayalimdir. Büyük turnuvalara gitmek istiyorum. Bu konuda gönüllü veya yetkili kişilerden destek bekliyorum" dedi.