Turnuvalara katılabilmek için destek bekliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hatip Ösme, ülke genelinde yapılan kort tenisi turnuvalarına katılabilmek için destek bekliyor.

Turnuvalara katılabilmek için destek bekliyor
Editör
EditörEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hatip Ösme, ülke genelinde yapılan kort tenisi turnuvalarına katılabilmek için destek bekliyor.

Yaklaşık 7 yıldır kort tenisi sporuyla uğraştığını belirten Hatip Ösme, ilçede yapılan turnuvalarda 2 kez birinci olduğu söyledi. Ösme;" Geçen yıllarda Bozüyük Belediyesi’nin düzenlediği turnuvalarda 2 kere birinciliğe sahip oldum. Daha yüksek bir yerlerde yarışmak her zaman hayalimdir. Büyük turnuvalara gitmek istiyorum. Bu konuda gönüllü veya yetkili kişilerden destek bekliyorum" dedi.

Turnuvalara katılabilmek için destek bekliyor