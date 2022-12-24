Turnuvalara katılabilmek için destek bekliyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hatip Ösme, ülke genelinde yapılan kort tenisi turnuvalarına katılabilmek için destek bekliyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Hatip Ösme, ülke genelinde yapılan kort tenisi turnuvalarına katılabilmek için destek bekliyor.
Yaklaşık 7 yıldır kort tenisi sporuyla uğraştığını belirten Hatip Ösme, ilçede yapılan turnuvalarda 2 kez birinci olduğu söyledi. Ösme;" Geçen yıllarda Bozüyük Belediyesi’nin düzenlediği turnuvalarda 2 kere birinciliğe sahip oldum. Daha yüksek bir yerlerde yarışmak her zaman hayalimdir. Büyük turnuvalara gitmek istiyorum. Bu konuda gönüllü veya yetkili kişilerden destek bekliyorum" dedi.