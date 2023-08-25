TÜRSAB'ın düzenlediği 'Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı ATO'da yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin sağlık turizminde hem hasta hem de gelir bakımından sürekli ilerleme halinde olduğunu, buna başkent Ankara’nın önemli seviyede katkı sağladığını söyledi. Ankara’nın sağlık turizmi potansiyeline dikkat çeken Baran, “Ankara, sağlık turizminden elde ettiği 1 milyar doları rahatlıkla aşabilir” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen sağlık turizmi alanında devlet teşvikleri, yetki belgesi alma süreçleri ve sektörün karşılaştığı zorlukların ele alındığı “Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı”, ATO Duatepe Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, döviz kazandırıcı bir faaliyet olarak sağlık turizminin ihracat kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Baran, TÜRSAB’ın sağlık turizmini geliştirmek için sektörde faaliyet gösteren işletmelerin sorunlarını çözmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü, Ankara Ticaret Odası’nın da aynı şekilde üyelerinin sorunlarını çözmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

Gelirin yarısı Ankara’dan

Sağlık turizminin dünyada ve Türkiye’de giderek gelişip büyüyen bir sektör olduğunu, Türkiye’nin de bu alanda önemli bir potansiyel barındırdığını kaydeden Baran, “Ülkemiz ayrıca üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin adresi durumunda. Ayrıca iklimi, termal kaynakları, sağlık tesisleri ile sağlık turizmi açısından ideal bir ülke. Özellikle kalp hastalıkları, estetik ve diş operasyonları kapsamında tercih ediliyoruz. Yıllar itibarıyla sağlık turisti sayısındaki artış da bu tercihi doğruluyor. 2021 yılında 670 bin olan turist sayısı, 2022 yılında 1,3 milyon kişiye yükseldi. Elde edilen gelir de 1,7 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükseldi. Ankara da aynı şekilde sağlık turizmi alanında iddialı bir şehir. Pandemi öncesi 2019 yılında 102 bin hasta gelirken, 2022 yılında 337 bine yükseldi. Aynı şekilde bu alanda elde edilen gelir de 307 milyon dolardan 1 milyar 11 milyon dolara çıktı. Yani sağlık turizminden elde edilen gelirin yarısını Ankara sağladı. Başkentimizin sağlık turizmi potansiyeline baktığımız zaman 1 milyar dolarlık geliri rahatlıkla aşabileceğini görüyoruz” dedi.

Sağlık turizminin gelişmesinde acentelerin rolünün önemine de dikkat çeken Baran, sektörün daha etkin faaliyet yürütmesi konusunda Ankara Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya ATO Başkanı Baran, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer ile ATO Meclis üyeleri katıldı.