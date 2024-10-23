TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan 14 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında yaralanan 14 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında 14 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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