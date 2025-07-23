Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Ge Aerospace arasında HÜRJET Jet eğitim uçağının motoru için mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ ile GE Aerospace, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Programı kapsamında önemli bir mutabakat zaptına imza attı. 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET Jet eğitim uçağının geleceğine yönelik masaya oturdu. Taraflar gerçekleştirilen iyi niyet anlaşmasıyla F404 turbofan motorlarını ve geleceğe yönelik potansiyel iş birliklerini güçlendirme kararı aldı.

Geleceğe yönelik F404 turbofan motorlarının HÜRJET Jet eğitim uçağında kullanılması ve motorların entegrasyonu için gerekli tedarik faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlandı. Yeni prototiplerin gerçekleştireceği uçuş test faaliyetleri kapsamında da iş birliğinin artırılarak, GE Aerospace tarafından desteklenmesi hedeflendi. Tüm bu potansiyel iş birliklerine ek olarak F404 moturunun bakım, onarım ve revizyonu kapsamında ilave adımların atılması kararlaştırıldı.

"Hedef, havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderlik"

Türkiye’nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkarmayı hedefleyen bu iş birliği, HÜRJET’in başarılarını güvence altına alarak küresel anlamda potansiyelini güçlendirmesine imkân tanıyacak. Söz konusu mutabakatla ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, çift koltuklu bir konfigürasyonda mükemmel performans sunduğunu belirtti. Demiroğlu, "HÜRJET modern pilot eğitiminde kritik bir rol üstleniyor. Bu mutabakat zaptının tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz. HÜRJET Jet Eğitim Uçağımız son dönemde büyük işler başardı. Bugüne kadar 210’nun üzerinde uçuşu geride bıraktı. Denizaşırı önemli uçuşlar gerçekleştirerek kabiliyetlerini yurt dışındaki fuarlarda sergiledi. Bu başarılarının neticesinde HÜRJET’in geleceği için İspanyol şirketlerle de önemli anlaşmalara imza atıldı. Bu başarıların artırılması için GE Aerospace ile iş birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hedefimiz havacılık ve savunma endüstrisinde küresel liderliktir" ifadelerini kullandı.