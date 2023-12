TUSAŞ'ın akıllı mühendislik sistemleri laboratuvarı BUÜ'de açıldı

TAKİP ET

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) tüm araştırma üniversitelerinde hayata geçirdiği Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı, son olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) de açıldı. Laboratuvarda 20’ye yakın araştırmacı ileri Ar-Ge projeleri üzerine çalışma yürütebilecek.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Binası’nda faaliyete geçen laboratuvarın açılış törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, BUÜ Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Araştırma üniversitesi vizyonu katkısı

Açılış öncesi konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitelerinde bulunan, akademik ve bilimsel çalışmalarda önemli katkılar sağlayan Akılı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı’nın BUÜ’de açılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Yürüttükleri tüm faaliyetlerde ana odak noktalarının araştırma üniversitesi sıralamasında üst sıralara çıkabilmek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bu anlamda tüm akademik birimlerimize büyük görevler düşüyor. Özellikle mühendislik fakültemiz proje, Ar-Ge ve bilimsel çalışma noktasında özel destekler sağlayacaktır. Fakültemize ve hocalarımıza çok güveniyoruz. Araştırma Üniversitesi vizyonu birçok anlamda bizlere katkı sağlıyor. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz laboratuvarımız da bu anlamda kıymetli bir yer tutuyor. Akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve doktora ile yüksek lisans yapan öğrencilerimiz bu laboratuvarda özel projelere imza atabilecektir. Hayırlı olmasını diliyor, buranın açılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öğrenci projeleri desteklenecek

TUSAŞ Ar-Ge ve Teknoloji Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik ise kurum olarak havacılık ve uzay sanayiinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer aldıklarını vurguladı. Toplam 6 stratejik alanda çeşitli mühendislik ve teknoloji faaliyeti yürüttüklerini söyleyen Prof. Dr. Erdal Çelik; “Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve yenilikçi teknolojiler ile pazar rekabeti şartlarında ayakta kalabilmek için Ar-Ge faaliyetlerinin önemi büyüktür. Bu çerçevede TUSAŞ, üniversiteleri kendi Ar-Ge ekosisteminin doğal bir parçası haline dönüştürebilmek ve yenilikçi teknolojileri takip ederken, akademik kaynaklardan sınırsız faydalanabilmek için üniversitelerdeki akademik ve teknik altyapıyı TUSAŞ Ar-Ge ihtiyaçları çözüm mekanizmalarının bir parçası haline dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları çerçevesinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Akıllı Mühendislik Sistemleri Laboratuvarı’mızı açmış bulunuyoruz. Burada akıllı ve yenilikçi malzeme çalışmaları, sensör teknolojileri, modern kontrol sistemleri, hibrit sistem tasarımları ve modelleme çalışmaları yürütülecektir. 20 araştırmacının görev yapacağı laboratuvarda yapılacak ileri Ar-Ge çalışmaları için TUSAŞ HPC sisteminden 512 çekirdek tahsis edilecektir. Öğrenciler burada çalışacakları projeler çerçevesinde LIFT UP, LIFT UP+ ve LIFT UP++ programları ile maddi olarak da desteklenecektir” dedi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar da açılan laboratuvarın, kurum olarak yürüttükleri akademik ve bilimsel çalışma vizyonuna son derece önemli katkıda bulunacağına inandığını aktardı. Kurdele kesiminin ardından laboratuvarı incelendi. TUSAŞ ile BUÜ arasında işbirliği protokolünün de imzalandığı program, davetlilerin öğrenci projelerinin sergilendiği stantları ziyaretinin ardından sona erdi.