TUSAŞ şehitleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Canbaz, Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekinci ile kalite kontrol departmanı çalışanı Cengiz Coşkun ve personel Hasan Hüseyin Canbaz için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şehitlerin cenazesine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eski Bakan Mustafa Varank ile şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı. Şehitlerin naaşları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Namaz sırasında fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken, şehit Canbaz’ın eşi Sinem Canbaz’ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

“Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı”

Şehit Zahide Güçlü Ekinci’nin kayınvalidesi Dursine Ekinci, “Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. ‘Neden bana uğramadın gittin?’ dedi. Bambaşka bir insandı. Kimseye büyüklük taslamazdı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi” dedi.

“Cennet yüzlü çocuğumuz gitti”

Hasan Hüseyin Canbaz’ın eşinin teyzesi ise, “Söyleyecek bir şey yok. Vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Canımız ciğerimiz, cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Çok neşeli, eğlenceli bir çocuktu. Karısına aşık bir çocuktu. En son bir ay önce görüştüm. Çalışıyordu, işinde gücünde birisiydi” ifadelerini kullandı.