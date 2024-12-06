TUSAŞ'tan 'KAAN' paylaşımı

Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.’nin “KAAN” paylaşımında, “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir” denildi.

TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından KAAN’ın fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir.”