TUSAŞ'tan 'KAAN' paylaşımı

Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.'nin 'KAAN' paylaşımında, 'Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir' denildi.

TUSAŞ'tan 'KAAN' paylaşımı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş.’nin “KAAN” paylaşımında, “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir” denildi.

TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından KAAN’ın fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir.”

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb