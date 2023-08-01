TUSAŞ ve AİRBUS'tan ortak iş birliği

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Akademi ve AIRBUS-Airbussiness Academy arasında havacılık sektöründeki gelişimleri desteklemek için bir ortak iş birliği projesi imzaladı.

Havacılık sektörünün önemli temsilcilerinden TUSAŞ ve AIRBUS arasında havacılıkla ilgili gelişmeleri desteklemek için ortak iş birliği projesi imzaladı. TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, AirBusiness Academy CEO’su Adam Mcgonigal ve iki firma yetkilileri katıldı.

İş birliği projesi iki kurumsal akademinin havacılık sektörüne daha iyi hizmet sunma ve sektörün gelişimine katkıda bulunmasına dayandırılıyor. Hayata geçirilen proje çerçevesinde iki kurumsal akademi ortak eğitim programları düzenleyerek, çalışanlara özel gelişim fırsatları sunmayı ve iş birliği alanındaki araştırmaları desteklemeyi planlıyor.

Protokolle birlikte hem Türkiye’ye hem de Orta Asya ülkelerine hizmet verilecek

İş birliği projesinin imza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, imzalanan protokolün önemine değinerek, “AirBusiness Academy, TUSAŞ Akademi olarak bir protokol imzaladık bugün. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü dev AIRBUS şirketinin iyi olabilmesi, üretebilmesi için akademisinin de iyi olması gerekiyor ve bu imzaladığımız protokolle TUSAŞ Akademi, AirBusiness Academy’yle beraber hem Türkiye’de hem de Orta Asya ülkelerinde hizmet vermiş olacak” diye konuştu.

“Attığımız imza bulunduğum yedi yıl içindeki en önemli imzalardan biridir”

Protokol çerçevesinde çeşitli eğitimlerinde icra edileceğini belirten Kotil, “Bunlar teknisyen eğitimi, mühendis eğitimi, yönetici eğitimi, program enstitüsü eğitimi bütün bu disiplinleri kapsıyor. AIRBUS’a yalnızca uçak parçası yapan ve monte yapan olmak istemeyiz. Fikirsel olarak da bir araya gelmemiz çok önemliydi. AIRBUS ile ilişkilerimiz de eğitim amaçlı olacak Allah’ın izniyle. Attığımız imza bulunduğum yedi yıl içindeki en önemli imzalardan biridir. İnşallah hem bizim kendi personelimize hem Türkiye’de havacılıkla ilgili insanlara, Orta Asya ülkelerine havacılığı beraberce öğreteceğiz. Hem bu ticaretin gelişmesini sağlayacak hem de bizlerin onlara daha iyi hizmet vermesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.