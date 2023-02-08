Tuşba Belediyesinin yardım tırları deprem bölgesine ulaştı

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından gönderilen 9 tır insani yardım malzemesi ile 1 yakıt tankeri deprem bölgesine ulaştı.

Tuşba Belediyesinin, gerek kendisi gerekse ilçe genelinde başlattığı kampanya çerçevesinde vatandaşlar tarafından teslim edilen ısıtıcı, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgesine sevkiyatı sürüyor. Vatandaşların belediyenin belirlediği yardım toplama merkezlerine teslim ettiği insani yardım malzemeler, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın bizzat yönettiği yardım koordinasyon merkezinde ayıklandıktan sonra paketlenerek tırlarla deprem bölgesine gönderiliyor.

Belediyenin başlattığı kampanya çerçevesinde saatler içerisinde hazırlanan 8 tır ısıtıcı, gıda ve giyim malzemesi ile 1 tır içme suyu ve 1 yakıt tankeri deprem bölgesine ulaştırıldı. Deprem bölgesine gönderilen yardım tırlarında battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, çocuk bezi ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemesi olduğunu dile getiren Başkan Akman, “Depremin olduğu ilk andan itibaren Tuşba Belediyesi olarak bir yardım kampanyası düzenledik. Bugün itibarıyla 8 tır mama, süt, çocuk bezi, battaniye, ısıtıcı, mont, kazak ve ayakkabı gibi acil ihtiyaç malzemesi, 1 tır sadece içme suyu olmak üzere 9 tır insani yardım malzemesi ve 1 tanker yakıt ile deprem enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere araç gereç gönderdik. Gönderdiğimiz tırlarla tüm araç gereç ve iş makineleri bölgeye ulaştı” dedi.

Ayrıca depremden etkilenen illerden biri olan Malatya’ya mobil çorba dağıtım aracı gönderdiklerini hatırlatan Başkan Akman, aracın dünden itibaren depremzedeler ile arama kurtarma çalışmalarına katılan yardım ekiplerine hizmet verdiğini söyledi. Başkan Akman, “Rabbim bir daha böyle bir felaketi halkımıza göstermesin. İnşallah en kısa sürede bu felaketten de kurtuluruz. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Enkaz altında olanlarında bir an önce sağ salim kurtulmalarını diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.