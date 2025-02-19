TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras ifade vermek üzere adliyede

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Aras ifade vermek üzere adliyede
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, genel kurulda söylediği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat tarihinde derneğin genel kurulunda sarf ettikleri sözler nedeniyle ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında şüpheliler Turan ile Aras, ifade vermek üzere polis eşliğinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.