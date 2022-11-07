Tutuk, 'Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu Yalovalı hemşerilerimize gösterdik.'

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 2,5 yılda borçları öderken 300 milyon liralık da yatırım yaptıklarını belirterek, “2,5 yıldır AK Parti’nin hizmet anlayışını şehrimizle buluşturduk. Çok şükür gönül köprüleri kurduk. Belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu Yalovalı hemşerilerimize gösterdik” dedi.

Tutuk, partisinin bir toplantısında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Yolsuzluk soruşturması çerçevesinde görevden alınan Vefa Salman’ın yerine 6 Mart 2020 tarihinde başkan vekili olarak çalışmalara başladığını anlatan Tutuk, “Belediye bize geçtiğinde maalesef veznelerimizde 5 avukat oturmuş tahsilat yapıyordu. Hesaplarımızda 281 icra vardı. Piyasaya sadece 137 milyon borcumuz vardı. Pandemiye rağmen geçen süre içinde bütün borçlarımızı ödedik, icralarımız kaldırdık yetmedi 300 milyon yatırım yaptık” diye konuştu.

“AK Parti’nin hizmet anlayışını şehrimizle buluşturduk”

Yapılan ve yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Tutuk, şunları kaydetti:

“Borçları kapatmamakla kalmadık, şehrimize 50 ton asfaltla buluşturduk. 500 milyon TL gelirinde Yalova’mızın tarihi ana ishale hattı projemize başladık. 22 yıldır Bağlarbaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm yapılamazken şehrimizde ilk kez dönüşüme başladık. 60 bina yaptık. Tüm hak sahiplerinin ücretleri verildi. Yalova sahilini ilk kez denizden Çiftlikköy ile buluşturduk. Adnan Menderes Mahallesi’nde bisiklet yolları yaptık. Hedefimiz 40 kilometre. Halkımız bu bisiklet yollarından son derece memnun. 50 çocuk parkı yaptık ve buralara kameralar döşettik. Millet bahçemiz bitmek üzere. Şehir içindeki derelerimizdeki ıslahlarımız 50 yıldan sonra ilk kez başladı. Öte yandan belediyemize 52 tane araç kazandırarak hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Sokak ve cadde aydınlatmalarımızı hızla yapıyoruz. Yalova’yı Türkiye’nin yaşanabilir en iyi şehri olması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. 2,5 yıldır AK Parti’nin hizmet anlayışını şehrimizle buluşturduk. Çok şükür gönül köprüleri kurduk. Belediyeciliğin AK Parti’nin işi olduğunu Yalovalı hemşerilerimize gösterdik.”