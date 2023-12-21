Yalova Belediyespor Güreş Takımı yöneticileri ve sporcularıyla bir araya gelen Başkan Mustafa Tutuk, “Güreş branşında altyapıda değerli sporcular yetiştiriyoruz” dedi.

Sırrı Acar Güreş Eğitim Merkezi’nde 7-15 yaş arası kız ve erkek gruplarından oluşan güreş takımını antrenmanında izleyen Başkan Tutuk, sporcuların talep ve önerilerini dinledi. Tutuk, Yalova Belediyespor altyapısında yetişen sporcuların Türkiye’nin parlayan yıldızları olduklarını kaydetti.

Altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Tutuk, “Yalova’mızda spora ilgisi olan çocuklarımızın altyapıda yetişmelerini önemsiyoruz. Bu çerçevede güreş branşında Ali Kayalı hocamızla beraber 2 uzman hocamızı bünyemize kattık. Bunu yaparken amacımız çocuklarımızı spora teşvik etmek. Yalova Belediyesi olarak güreş branşında altyapıda değerli sporcular yetiştiriyoruz. Masa tenisinde olan başarıları herkes biliyor. Aynı zamanda da güreş branşımızda da dereceye girmiş çok sayıda sporcumuz var. Seneye olimpiyat senesi olarak şu an altyapıda ciddi girişimlerimiz oldu. Burada yetişen her bir sporcuyu milli takımımıza sporcu yapmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Ata sporumuz güreşe ilgisi olan çocukları takıma beklediklerini beklediği söyleyen Ali Kayalı ise, “Yalova’nın gençliği adına güzel girişimleri Başkan Mustafa Tutuk’la birlikte yapıyoruz. Altyapıya önem veriyoruz. Bilindiği üzere olimpiyatlarda en fazla madalya güreş dalında oluyor. Yalovalı genç sporcularımızın azmi bizleri oldukça mutlu ediyor. İnşallah milli takımımıza buradan birçok sporcu göndereceğiz” diye konuştu.