Tutuk, 'Güvenli bir kent inşa etmeye çalışıyoruz'

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yalova’mızı büyük depremlere hazırlıyor, yaptığımız girişim ve çalışmalarla güvenli bir kent inşa etmeye çalışıyoruz” dedi.

Tutuk, Merkez üssü Düzce olan ve Yalova’da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. Yalova’da yıllardır dile getirilen ancak bir türlü adım atılamayan kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını hatırlatan Tutuk, “Yalova’mızı büyük depremlere hazırlıyor, yaptığımız girişim ve çalışmalarla güvenli bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. İmar Planı Revizyonu çalışmalarını başlattık. Bu çalışma ile yapılar kat adetlerine göre yenilenebilecek. 23 yıldır Yalova’da çözülemeyen sorunun çözümü için çalışma yürütüyoruz. Bağlarbaşı Mahallesi’nde yıkım çalışmalarımız da hızla sürüyor. Şehrimizi büyük depremlere hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Gerekli adımları attık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi iş birliği ile 100 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını belirten Tutuk, mahallede binaların yıkımını ivedilikle sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

“17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Yalova’da büyük acılar yaşadık. Bu acıların tekrar yaşanmaması adına göreve gelmemizin ardından uzun yıllardır süren kentsel dönüşüm sorununu çözmek için gerekli adımları attık. Süreç olumlu bir şekilde ilerledi ve bu doğrultuda mahallemizde yıkım çalışmalarını ivedilikle sürdürüyoruz. Yalova Belediyesi olarak güvenli bir kent inşa etmeye çalışıyoruz. Yalova, deprem kuşağı üzerinde yer alan bir il. Bizlerin de öncelikli görevi vatandaşlarımızın can güvenliği. O nedenle bir an evvel konutları tamamlamak ve vatandaşlarımıza teslim etmek arzusundayız.”

“İmar planı revizyonlarını etap etap tamamlıyoruz”

Yalova genelinde eski binaların dönüşümü konusunda büyük bir adım attıklarını da söyleyen ve İmar Planı Revizyonlarını etap etap tamamladıklarını bildiren Tutuk, 23 yılın ardından bu sorunun çözüldüğünü söyledi.

Tutuk, Marmara Depremi sonrasında depremin değil uygunsuz yapıların ve yapılaşmaların insanları öldürdüğünü iyice anlaşıldığını belirterek, “Bizler bu bilinçle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kentsel dönüşüm üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şehrimizde 1999 depremi öncesi yürürlükteki plana göre ruhsat almış yapılar, günümüzdeki plan şartlarına göre eski kat adetlerine göre yapılaşamamaktaydı. Bu da depreme karşı dayanıksız yapıların dönüşmesini güçleştirmekteydi. Bu sorundan hareketle; yaklaşık 23 yıldır çözülemeyen sorunun çözümü için adım attık. Merkez mahallelerimizden başlamak üzere imar planı revizyonlarımızı etap etap tamamlıyoruz” dedi.

Bahçelievlerde yeni plana göre ruhsat verilmeye başlandı

Bahçelievler Mahallesi İmar Planı Revizyonu’nun tamamlandığını ve yeni plan şartlarına göre ruhsatların verilmeye başlandığını müjdeleyen Tutuk, “Rüstempaşa, Fevziçakmak ve Süleymanbey Mahalleleri’ni de kapsayan ikinci etap imar planı revizyonumuz askıdan indi. İtirazların görüşülüp kesinleşmesinin ardından bu bölgede 1995 planındaki kat adetleri baz alınarak, yapılar ruhsatlı oldukları kat adetlerine göre yenilenebilecekler. İmar planı revizyonu çalışmalarımız diğer mahallelerimizde de devam etmekte olup, merkez mahallelerinde başlayan depreme güvenli yapılara dönüşümün, tüm Yalova için yıllardır çözülemeyen sıkıntının giderilmesi adına olumlu bir adımdır. İnşallah kentsel dönüşümde Yalova’mızın çok başarılı olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.