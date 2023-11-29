Tutuk, altyapı ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Vatan Caddesi’nde yürütülen altyapı ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Burada esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Tutuk, “Vatan Cadde’mizi baştan aşağı yeniliyoruz. Hemşehrilerimize anlayış ve sabırları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Yalova Belediyesi ekipleri, Vatan Caddesi’nde başlatılan kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu altyapı çalışması ile asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışmaları yerinde inceleyip hemşehrilerini de süreç hakkında bilgilendiriyor.

50-60 yıllık borular değiştirildi

Bağlarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi’nde 40 yıllık olan asbestli boruların değiştirildiğini söyleyen Başkan Tutuk, çalışmalarda büyük ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi. Asfaltlama çalışmalarına da hava şartlarının elverdiği zamanlarda devam ettiklerini bildiren Başkan Tutuk, “Hemşehrilerimiz hizmetlerin, projelerin en iyisine layık. Bizler ana isale hattı çalışmalarından sonra Yalova Belediyesi olarak Safran Yolu dediğimiz Vatan Cadde’mizde şehir içi alt yapı hatlarımızı yenileme çalışması başlattık. Bu çalışma ile Vatan Cadde’miz komple yenilenecek. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kanalizasyon ve yağmursuyu hatları yenileniyor. Birçok noktada yağmur suyu çalışmasını bitiren ekipler, içme suyu altyapısı için de çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut altyapıda yer alan 200’lük borular, 400’lük kanalizasyon ve bölgesine göre 600’lük yağmursuyu borularıyla değiştiriliyor. Bir yandan da sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Asfaltlama çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

“En büyük destekçimiz bölge sakini hemşehrilerimiz”

Esnaf ve hemşehrileri ile zaman zaman bir araya geldiğiniz ve çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başkan Tutuk, “Çalışmaları bizzat yerinde takip ediyorum. Hava şartları elverdiği müddetçe çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Bir yandan boruları döşüyoruz bir yandan asfaltlama çalışması yapıyoruz. Ardından kaldırım ve tretuvar çalışması ile aydınlatma çalışmaları yapacağız. Evet, şu an zahmet çekiyoruz biraz ama bu zahmet rahmete dönüşecek. Bölgede oturan hemşehrilerimiz de bizlere güveniyor ve tam destek veriyor. Kendilerine zahmet verdik, bunun farkındayız ancak çalışmalarımız bittiğinde herkes bunu beğenecek. Vatan Cadde’mizde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili oldukça iddialıyız. En iyisini yapacağız ve bir daha o yola dokunulmayacak. Hemşehrilerimize anlayış ve sabırları nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.