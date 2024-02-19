Tutuk, Bayburt'un kurtuluşu programına katıldı

Yalova Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Başkan Adayı Mustafa Tutuk, Bayburt’un kurtuluşunun 106. yıl dönümü vesilesiyle Yalova Bayburt Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği programa katıldı.

Yalova Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Ahmet Savaş Öztürk, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Tutuk, burada yaptığı konuşmasında, “Bu gururu bizlere yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Bizler de inşallah bu ülkeyi bizlere canları pahasına vatan olarak bırakan ecdadımıza layık torunlar oluruz. Şehitlerimiz ve ecdadımız sayesinde Türkiye’nin her yerinde huzur, güven ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi muhafaza eylesin” dedi.

Konuşması sonrasında Dernek Başkanı Ahmet Savaş Öztürk, Başkan Tutuk’a derneğe sunduğu destekler sebebiyle plaket takdiminde bulundu. Ardından Başkan Tutuk, tüm konuklarla tek tek bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.

Programa AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay ile birlikte katıldı.