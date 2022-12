Tutuk, engellilerle bir araya geldi

TAKİP ET

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nin düzenlediği programda engellilerle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Lale Dondurmacıoğulları ile Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan’ın da yer aldığı etkinlikte Başkan Vekili Tutuk’u engellilerle bol bol sohbet etme imkanı buldu. Engellilerle yakından ilgilenen Tutuk, Yalova Belediyesi olarak her zaman onların destekçisi olacaklarını belirterek, “Biz gönlümüzle, ruhumuzla, bedenimizle Yalova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanınızdayız. Hepinizi çok seviyorum. O yüzden beni bir belediye başkanı olarak değil Mustafa ağabeyiniz olarak görün. Ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Yeter ki sizler her zaman proje yapın, program yapın. Sizleri seviyorum” diye konuştu.

Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği’nin bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan ise Yalova Belediyesi’nin de destekleriyle Yalova’nın sosyal model olarak Türkiye’ye örnek olabileceğini söyledi.