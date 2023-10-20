Tutuk, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya, Belediye Başkan Mustafa Tutuk’un yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir, Yalova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Başkan Mustafa Tutuk, sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantıda Yalova halkına hak ettikleri hizmeti, en iyi şekilde, her şartta ve zeminde sağlayabilmek için yoğun çaba harcadıklarını dile getirdi. Başkan Tutuk, “Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz etkinliklerle Yalova’mızdaki sosyal hayatı canlandırdık. Bu etkinliklerle halkımızın neşesini ve tebessümünü kazandık. Biz o neşe ve tebessümü kaybetmemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biz, gücümüzü halkımızdan alıyoruz” dedi.

Başkan Tutuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kültür ve sanat faaliyetlerinin, bizler için nefes almak kadar elzem bir ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu nedenle kültür ve sanat faaliyetlerini hiçbir zaman ikinci plana atmadık, atamayız. Halkımızın etkinlikler için toplanamadığı dönemde kültür ve sanat faaliyetlerimizi şehrin tamamına yaydık. Önümüzdeki süreçte de tiyatrodan sinemaya, konserlerden festivallere, söyleşilerden sergilere kadar geniş bir yelpazedeki kültür sanat faaliyetlerini devam ettirme niyetindeyiz. Bu etkinlikleri gerçekleştirirken her kesime hitap eden ve devamlılığı olan projeler olması için çalışıyoruz. Çünkü biz, Yalova’mızı özlenen hizmetlerle buluşturmaya söz verdik. Geçtiğimiz dönem halkımızın yapılan etkinliklerden duyduğu memnuniyeti de baz alarak bu sezonda da halkımızı birçok etkinlikle buluşturacağız. Kültür ve sanat etkinliklerimizin bu yılki teması Yürüyen Köşk olacak. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak da hazırladığımız birbirinden özel ve güzel 100 etkinliği halkımızla buluşturacağız. Sezonumuzun başlangıcını da Kasım ayında vermek istiyoruz.”