Tutuk, yenilenen parkta çocuklarla bir araya geldi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yenilenen Abdulkadir Efendi Parkı’nda çocuklarla bir araya geldi.

Tutuk, Dere Mahallesi Mehmet Durmam Caddesi üzerinde bulunan ve yenilenerek modern hale getirilen Abdulkadir Efendi Parkı’nda incelemelerde bulundu. Çocukların mutluluğuna ortak olan Tutuk, parktaki mini halı sahada çocuklarla penaltı atışı gerçekleştirdi. Tutuk, çocukların daha iyi bir ortam sunarak mutlu olmaları için kentte yeni parklar, spor alanları kazandırdıklarını ve birçok parkın da yenilendiği belirtti.

Atıl durumda olan Abdulkadir Efendi Parkı’nı yeni oyun grupları ile modern hale getirdiklerini anlatan Tutuk, “Zemini kauçuk ile kaplayarak çocuklarımızın güvenliğini düşündük. Park içindeki mini halı sahamızı da yeniledik. Çocukların; ‘park güzel olmuş başkan amca’ demeleri bize yeter” diye konuştu.

Başkan Vekili Tutuk, Güngör, Yonca ve Ihlamur sokaklarındaki parkların da yenilendiğini ve mini halı sahalarının zeminlerinin değiştiğini söyledi. Tutku Sokak’a yeni mini halı saha kazandırdıklarını anlatan Tutuk, “Ayrıca Akdeniz Caddesi üzerindeki belediyemize ait yere halı saha ve basketbol sahası kazandırdık. Şehrimizde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimizin vakit geçirebileceği yeni parklar, spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz. Mevcut park ve spor alanlarında da yenileme çalışmalarımız sürecek” dedi.