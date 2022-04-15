Tutuklanan belediye başkanı Ender Sevinç'e 12 yıl hapis istendi

Kırklareli'nde rüşvet iddiasıyla aralarından Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 15.04.2022 13:28
  • Güncelleme: 15.04.2022 13:51
Tutuklanan belediye başkanı Ender Sevinç'e 12 yıl hapis istendi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kırklareli’nde rüşvet iddiasıyla aralarından Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 3’ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç ve Tolga Ö. tutuklandı.

Aynı soruşturma çerçevesinde İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş’da tutukladı.

Soruşturma çerçevesinde Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, , İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş ve esnaf Tolga Ö. ve tutuksuz 9 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

6
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

DAHA FAZLA
İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'