Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X hesabına erişim engeli getirildi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb