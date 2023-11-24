Tutuksuz yargılanan eski Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in yargılanmasına başlandı

Çanakkale’nin Gökçeada Belediyesi’ne 10 ay önce ’yolsuzluk’ ve ’rüşvet’ iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp geçici olarak görevden uzaklaştırılan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski Belediye Başkanı Ünal Çetin’in yargılanmasına Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nden başlandı. Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol şartları ve yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 22 Mart’a erteledi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak’ta Gökçeada Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ ve ’rüşvet’ operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 3 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nca 4 Şubat’ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı. Çetin’in 20 Temmuz’da tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünal Çetin’in yargılandığı davada soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. İddianamede, MASAK’a gönderilen ihbar mektubu, MASAK mali analiz raporları, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in; K.Ç., S.Y., L.Y., ve M.V.Ç.’den rüşvet talep ettiğini ancak kabul edilmediğini belirtti. Şüpheliler S.A., M.M., E.B. ve B.B.’den rüşvet talep edildiği, şüphelilerin de bu rüşveti verdiğinin altı çizildi. Gökçeada Belediyesi Fen İşleri Müdürü S.D.’nin; L.Y., S.Y., S.A. ve M.M’.ye yapılan rüşvet teklifinde Ünal Çetin ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği iddianamede yer aldı. Şüphelilerden H.E.’nin; S.A. ve M.M.’den alınan rüşvet konusunda Çetin ve S.D. ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin altı çizildi. Şüpheli R.G.’nin, K.C.’ye teklif edilen rüşvet suçuna aracılık ettiği belirtildi. Savcı, Ünal Çetin, eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D. hakkında ’rüşvet alma’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. B.B., E.B., M.M. ve S.A. hakkında ise ’rüşvet verme’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Çanakkale’de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanıp tahliye edilen ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in aralarında olduğu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet davasında tutuksuz yargılanan Ünal Çetin ile eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D., B.B., E.B. duruşmada hazır bulundu.

Sanık Çetin, savunmasında, kendisinin bir kamu görevlisi olduğunu belirterek, 21 yıl öğretmenlik mesleğini icra ettiğini söyledi. Bu süre içerisinde yaklaşık 6 ay ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Ünal Çetin, "Ben Gökçeada Belediye Başkanı olduğum içerisinde kamunun bana verdiği yetki ve yasalar çerçevesinde görevimi yerine getirdim. Bu konularla alakalı şahsıma yönelik suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum ve yargılanmak istiyorum. Bu yargılanma süresi içerisinde sizin müsaade ettiğiniz ölçülerde her konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatmak üzere huzurunuzdayım. Hakkımdaki istinat edinen suçlarla ilgili o şahıslardan hiçbir şekilde böyle bir talebim söz konusu olmadı. Ben yüce Türk adaleti karşısında yargılandım. Bana en ince ayrıntılarına kadar şansımdan istenen belgeleri mahkemenize ileterek bu süreci yaşamak istiyorum. Dolayısıyla iddianameye ait sormak istediğiniz her soruyu cevaplamakta hazırım" dedi.

Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D., B.B., E.B. rüşvet alıp vermediklerini ifade ederek, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan ve başka bir suçtan dolayı tutuklu bulunan Kenan Çeber ise, dosya çerçevesinde herhangi bir suçu bulunmadığını, tarlayı arsa vasfına dönüştürmek istediği sırada belediye tarafından istenen planlama ve harç gideri olan yaklaşık 100 bin liralık tutarın rüşvet olarak algılandığını söyledi.

Mahkeme heyeti sanıkların adli kontrol şartları ve yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 22 Mart’a erteledi.