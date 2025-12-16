TÜYAP Kitap Fuarı'nda 'Yazar Buluşmaları' yoğun ilgi görüyor

Büyükçekmece Belediyesi, TÜYAP Kitap Fuarı’nda hazırladığı programlarla fuar ziyaretçilerini edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimleriyle buluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl "Edebiyatın Her Hali" temasıyla düzenlenen 42. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çerçevesinde hazırladığı programlarla fuar ziyaretçilerini edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimleriyle buluşturdu.

"Yazar Buluşmaları" programında Tarihçi Yazar Sacide Bolcan, "Mustafa Kemal’den Atatürk’e" adlı eserini okurları için imzaladı ve ardından gerçekleştirdiği söyleşide Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün entelektüel yolculuğunu tarihi bir perspektifle ele aldı.

"Yazar Buluşmaları" yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece Belediyesi’nin "Yazar Buluşmaları" programı çerçevesinde gerçekleştirilen Sacide Bolcan söyleşisi, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Program çerçevesinde Tarihçi Yazar Sacide Bolcan, "Mustafa Kemal’den Atatürk’e" adlı eserini okurları için imzalarken, ardından düzenlenen söyleşide Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce dünyası ve entelektüel gelişimini ele aldı. Katılımcılar, Atatürk’ün fikir mirasına dair yapılan değerlendirmeleri ilgiyle takip etti. Programın sonunda Tarihçi Yazar Sacide Bolcan’a, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner tarafından plaket takdim edildi.