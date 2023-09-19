Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde kayıt başvuruları başladı

Çocukların modern ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinden faaliyete başlayacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde kayıt başvuruları başladı.

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde kayıt başvuruları başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çocukların modern ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlandığı İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinden faaliyete başlayacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde kayıt başvuruları başladı.

İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nin ikincisi Tüysüzler Çınar Çocuk Evi hizmete başlıyor. 22 Eylül Cuma gününe kadar başvurular İzmit Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğünde Belsa Plaza B Blok 7. Katta yüz yüze gerçekleştirilebilecek.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı