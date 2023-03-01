Tuzcumurat Mahalle Evi yükseliyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından Tuzcumurat Mahallesi’nde vatandaşların önemli ihtiyaçlarından olan mahalle evinin yapımı hızla devam ediyor.

Tuzcumurat Mahallesi 281. Sokak üzerinde yer alan ve geçtiğimiz Aralık ayında temeli atılan mahalle evinde inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın önemli projelerinden olan ve belediyenin kendi imkânları ile yapımını gerçekleştirdiği mahalle evinde zemin kat ve duvarlar tamamlanırken çatısının yapımı devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin örf, adet ve geleneklerini yerine getirebileceklerin bir alan olmanın yanında kurslar, el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ile vatandaşların buluşma noktası olacak olan mahalle evinin kısa sürede bitirilecek hizmete açılması hedefleniyor.

2 bin 255 metrekarelik arazi alanı üzerine yapılan mahalle evi projesinde; bin 175 metrekarelik kapalı alanda 500 kişilik düğün salonu, hayır yemeği salonları, kurs, kadınlar için el emeği merkezi, çeşitli etkinlik ve toplantı salonları ve mahalle ekmek fırınları yer alıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Tucumurat Mahalle Evi’nin sıradan bir mimari proje olmadığını mahalle sakinlerinin kültür, gelenek ve göreneklerini yaşatacakları ve gelecek kuşaklara aktaracakları bir toplumsal buluşma noktasını olacağını ifade etti. Belirlenen yapım sürecinde bitirilerek hizmete açılacağını söyledi.