Tuzla 6'ıncı Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl ‘Aşk ile oku’ temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı’nın 6’ncısı Cumhuriyetin 100’üncü yılına ithafen Tuzla Marina’da açıldı.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl ‘Aşk ile oku’ temasıyla düzenlenen Kitap Fuarı’nın 6’ncısı Cumhuriyetin 100’üncü yılına atfedildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tuzla Marina’da açılışı yapılan ve 3 Aralık’a kadar sürecek kitap fuarında 150’den fazla yayınevi yer alacak, 400’den fazla imza günü ve 50’nin üzerinde söyleşi düzenlenecek. Tuzla Marina’da kapılarını ziyaretçilere açan 6. Tuzla Kitap Fuarı’ının resmi açılışına; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda kitapsever katıldı. Cumhuriyetin 100’üncü yılına atfedilen 6. Tuzla Kitap Fuarı’ına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “6’ncısını düzenlemiş olduğumuz Tuzla Kitap Fuarı’ndayız. Ve anlamlı bir gündeyiz, 24 Kasım. Bize hayatı, her şeyi öğreten, bizim için çok kıymetli olan, bize sevgiyi, birliği, beraberliği, kardeşliği, vatanı ve milleti öğreten öğretmenlerimizin gününde kitap fuarımızı açıyoruz. Bütün öğretmenlerimin ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü de bu vesileyle kutluyorum. Nice Öğretmenler Günü’nde de inşallah bu tür organizasyonlara imza atarız. Kitabın ve kitapla buluşmanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Gençliğin kitapla buluşmasının, kendi bilgi birikimini artırması ve geleceğe daha emin bir şekilde bilgi, donanımla daha özgür bakmasını sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Fuara gelen öğrencilerden Elif Nisa Kızkaban, "Fuar gayet iyiydi. Güzel kitaplar gördüm, aldım. Burada klasik çocuk kitapları ve her türlü kitap var. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz kitap olarak. Ve kitap açısından çok zengin. Dört kitap aldım, genellikle Rus edebiyatı ilgimi çektiği için Rus Edebiyatı aldım" dedi.

Fuara gelen Muhammet Nas, "Bir sürü stant var, yazarlar kitaplarını satıyor. Ben macera severim daha çok. Her türlü kitap var burada; polisiye, aksiyon. Herkes kitap okumalı bence. Kültürü gelişir insanın. Çok güzel bir organizasyon. Çok ucuz da kitaplar var" dedi.